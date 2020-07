LONDÝN - Myslíte si, že modelky musia byť dokonalým obrazom krásy? Dnes to už vôbec neplatí. Tlak verejnosti spôsobil, že firmy začínajú do svojich kampaní, prehliadok a kolekcií obsadzovať ženy, ktorí sú čo najbližšie tým „skutočným“. Prvoplánová dokonalosť sa dnes už skrátka nenosí a hľadá sa výnimočnosť. A to je dobre.