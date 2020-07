Youtuberka († 24) sa tešila na bábätko: Náhla smrť pár dní pred pôrodom!

Vydarené tehotenské fotky a videá, v ktorých hovorila aj o pocitoch z toho, že nosí pod srdcom dieťatko. Tým všetkým zásobovala influencerka Nicole Thea svojich priaznivcov. V týchto dňoch však na jej instagram pridala odkaz jej mama.

„Všetkým priateľom a podporovateľom s obrovským smútkom oznamujem, že Nicole a jej synček Reign v sobotu ráno zomreli. Naše srdcia sú zronené a bojujeme s tým, čo sa stalo. Odpočívaj v pokoji, moje krásne dievčatko a vnuk. Budete mi chýbať, až kým sa znova nestretneme vo večnosti,” napísala pod dcérinou fotkou zronená mama.

Spoločne s partnerom svojej dcéry sa dohodli, že postupne zverejnia videá, ktoré mala Nicole vopred pripravené. Príčina úmrtia mladej ženy, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, nie je známa.

Nicole nehovorila o tom, že by počas tehotenstva mala nejaké problémy. Nedávno sa s fanúšikmi podelila o video, v ktorom hovorila, že ju potrápili výkyvy nálad. „Som teraz oveľa viac emotívna. V jednej sekunde sa cítim dobre a hneď na to začnem plakať. A občas sa mi ťažko dýcha. Prejdem sa cez miestnosť a mám pocit, že umieram. Občas sa mi zdá, akoby ma dieťatko zvnútra pojedalo,” poznamenala do kamery Nicole, ktorej smrť zasiahala nielen jej fanúšikov.

Nicole Thea sa tešila na bábätko. Zdroj: Instsgram