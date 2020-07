Dva rozvody a 6 detí: Česká herečka sa poriadne skritizovala!

Keď sa Veronika Žilková v roku 2008 vydávala za Martina Stropnického, mala za sebou už dva rozvody. Najnovšie moderátorka a herečka Adéla Gondíková vo svojej rozhlasovej relácii Blízká setkání poznamenala, že herečka o svojom aktuálnom manželovi rozpráva vždy veľmi pekne.

„Bolo by hrozné, keby som sa do tretice nepoučila. Ja nie som žiadna dobrá manželka, to by som nemohla byť tretíkrát vydatá,” zareagovala sebakriticky Veronika. Na Martinovu adresu dodala len toľko, že je hrozný puntičkár a keby ho nemilovala, asi by mu už utiekla.

No zároveň si ho aj za mnohé veci váži. „Hrdá som, pretože on je čestný. Ja prehryznem všetky vlastnosti okolo, keď môžem byť na toho chlapa hrdá, že on neuhne, neurobí v živote žiadnu nepoctivosť, tak potom znesiem, že musím hrnčeky ukladať rovnakým smerom. Stojí mi to za to,” povedala Žilková.

Zdroj: Instagram VŽ

A ďalšie obrovské plus má Stropnický u nej za to, v akej situácii sa s ňou vlastne oženil. „On si ma vzal s piatimi deťmi a to urobí len frajer. On si vzal pani s piatimi deťmi, ktoré mi pomohol vychovať,” povedala hrdo. V tom čase mala doma Agátu Hanychovú, Cyrila Navrátila, Vincenta Navrátila a adoptované deti Markétu a Jana. Pred svadbou sa Veronike a Martinovi narodil syn Melichar, ktorý bohužiaľ zomrel ako bábätko. Neskôr im do rodiny pribudla dcéra Kordula.