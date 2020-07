Keď mu zomrela bývalá manželka, volal milenke. Čo sa dialo po smrti Diany v kráľovskom paláci?

Zdroj: Profimedia

Smrť Diany otriasla celým svetom. O to viac však so samotnými synmi princeznej, ktorí sa museli vysporiadať so stratou mamy príliš skoro.