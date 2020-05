Vždy si chcela byť princeznou? Títo princovia sú stále slobodní, z niektorých sa ti totálne podlomia kolená!

BRATISLAVA - Každé dievča niekedy v živote zatúžilo stať sa princeznou. Už od mala sme sa obliekali do krásnych šiat, vyrábali si korunky a premýšľali o tom, aké by to bolo ocitnúť sa v rozprávke. Ruku na srdce, nechceli by sme to niekedy ešte aj teraz? Naše sny môžu byť s trochou šťastia skutočnosťou. Síce William aj Harry sú už zadaní, na svete je ešte stále zopár princov, ktorí čakajú na lásku svojho života.