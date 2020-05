LOS ANGELES - Pandémia koronavírusu značne zasiahla aj filmový svet. Aj keď kiná na Slovensku sú už otvorené a život sa vracia do normálu, v Amerike to tak ružové nie je. Mnohé filmové spoločnosti museli svoje snímky presunúť na streamovacie platformy. To ale znamenalo, že sa vzdávajú účasti na Oscaroch, nakoľko tam je potrebný štart filmu v kinách.