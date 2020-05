Harry koho si si to zavesil na krk? Kameraman prehovoril o Meghan: Rozmaznaná mrcha!

Dodnes mnohí nerozumejú tomu, čo na nej princ Harry videl. Niečím si ho však Meghan Markle získala, no jej skutočná povaha to zrejme nebola. Je herečka, a tak mohla na ryšavého monarchu zahrať čokoľvek. Už predtým, než spoznala dnes svojho manžela, sa totiž správala, akoby jej patril celý svet a ona bola nejakou princeznou. O jej manieroch sa rozhodol prehovoriť kameraman, ktorý mal tú „česť“ s ňou pracovať na seriáli Kravaťáci. Práve ten vystrelil jej hereckú hviezdu do výšin.

„Bola veľmi náročná a drzá,“ vyjadril sa na adresu Meghan kameraman pre britský Daily Mail. „Ľudia mi hovorili: Priprav sa, pretože jej je všade veľa. Zvykli ju volať princezná. Keď som ju videl, v momente, ako prišla, a to som dokonca nevedel, kto je, správala sa ako diva,“ rozpráva muž, ktorý si želal ostať v anonymite. „Bolo to postojom, aký zaujala, keď sa rozprávala s ľuďmi. Prišla s bejzbalovou čiapkou na hlave, ukrývala si tvár, mala hlavu sklonenú a mierila rovno do maskérne,“ opisuje príchod Meghan na pľac.

Markle sa už vtedy správala, akoby bola hviezdou najväčšieho rangu a patril jej celý svet. Na nakrúcanie prišla ako diva, ktorú ľudia nesmú vidieť bez mejkapu. Pred štábom sa ukrývala, akoby šla po ulici a oni boli paparazzi. „Bol som prekvapený. Nebol som však ohúrený. Každý si myslel: Správa sa ako áčková hviezda, a pritom nie je ani len déčková. Bolo to ako karikatúra hrania sa na superstar,“ vyjadril sa kameraman. Aj skutočná hviezda, i keď má zlý deň, správa sa prirodzene. Pri nej to však vôbec neplatilo.

Pri nakrúcaní Kravaťákov mala Meghan Markle poriadne maniere. Zdroj: USA Network

Podľa slov člena štábu, ktorý pracoval na Kravaťákoch, mala Meghan dokonca vlastný tím ľudí. Ten pozostával z jej maskérky a manažérky. Na tom by nebolo nič zlé, keby sa počas prestávok nesprávali ako mrchavé Gossip girls. „Keď padla klapka, obzerali si ostatných a smiali sa z nich,“ prezradil. Uznať jej však musel, že ako herečka robila všetko, ako bolo treba. Keď sa však vypli kamery, stala sa z nej doslova mrcha.

„Mala presné požiadavky – musíte zohnať špecifický druh kvetov, nesmiete ju natáčať, kým ju líčia, musíte zohnať určitý druh šampanského na nakrúcanie. Musíte si pýtať povolenie nakrútiť čokoľvek. Ona je šéf. Bolo to, akoby ste kráčali po škrupinách z vajec,“ vyjadril sa na jej adresu. Dnes manželka princa Harryho dokonca vyslovene neznáša svoje chodidlá, a tak mali členovia štábu zákaz ich nakrúcať či fotiť.

Meghan Markle neznáša svoje chodidlá. Štáb mal zakázané ich snímať. Zdroj: USA Network

Jeden z tímu to však predsa len urobil. Chcel spraviť nejaké doplňujúce zábery. „Keď to urobil, všetci na neho pozerali štýlom „čo to do pekla stváraš?“ a povedali mu, že na dnes skončil. Povedal som mu, že je to pravdepodobne naposledy, čo sme ju videli. Potom vyšlo najavo, že začala randiť s princom. Nemyslím si, že si zaslúži pozornosť. Nezanechala vo mne dojem a som prekvapený, že ho očarila. Pôsobila ako neistá a rozmaznaná,“ dodáva kameraman.

Teraz je zrejme skutočne na mieste otázka, koho si to, preboha, Harry zavesil na krk. Či si to uvedomí, je otázne, no muž z filmového fachu v tom má jasno. „Ak mi niekedy niekto ponúkne prácu s ňou, odmietnem to. Nechcem znovu pracovať s človekom, ako je ona,“ uzavrel rozprávanie o Meghan Markle.

Čím si Meghan Markle získala princa Harryho, je pre kameramana Kravaťákov záhadou. Zdroj: USA Network