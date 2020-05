Claudia Schiffer priznáva, že umelo vytvorená krása je pre svet oveľa atraktívnejšia, sama sa jej preto nebráni

Zdroj: instagram.com/claudiaschiffer

Aj napriek tomu, že je nádherná, nebráni sa rukám vizážistov a retušérov. Svet je totiž nastavený inak, ako by sme možno chceli. Umelo vytvorená krása je to, čo predáva. A známa kráska si je toho veľmi dobre vedomá. No aj napriek tomu sa snaží svoje dcéry viesť iným smerom.