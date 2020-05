LOS ANGELES - Meno, ktoré je známe najmä v zahraničí. Olivia Pierson má 30 rokov a pochádza z Kanady. So svojou sesternicou a zároveň aj najlepšou kamarátkou Natalie Halcro majú vlastnú šou s názvom Relatively Nat and Liv. V zahraničí ich často práve vďaka tejto šou prirovnávajú ku Kardashiankám, keďže vďaka sérií mapujú svoje životy a nejaké rodinné pozadie.