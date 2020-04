NEW YORK - Medzinárodná organizácia Global Citizen už niekoľko rokov bojuje proti extrémnej chudobe. Najznámejšou aktivitou je rovnomenný festival, ktorý vždy hostí najpopulárnejšie hudobné hviezdy. Uplynulý víkend organizácia pripravila špeciálnu udalosť v podobe online podujatia s názvom One World: Together at Home, ktoré podporili Lady Gaga, Billie Eillish, Chris Martin a mnohí ďalší.