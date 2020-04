NEW YORK - Aj keď svet pohltila pandémia, mnohí ľudia neustále rozmýšľajú nad tým, ako neklesať na duchu. Prostriedkom sa stali aj mnohé výzvy, ktoré kolujú internetom ( a aj my sme pre vás niekoľko týždenných výziev pripravili na našom instagrame). Výzvy sa zvyčajne spájajú s cvičením, tancom, alebo rôznymi aktivitami, na ktoré bežne nemáme čas. Alebo to aspoň tvrdíme.