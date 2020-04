BRATISLAVA - S rodinou v poslednej dobe trávime veľa času, a to najmä v uzavretom priestore svojho domu či bytu. A kým je to v niektorých prípadoch úplná pohodička, v tých ďalších sa dá spoločne obývaná domácnosť prirovnať k bojovému poľu. Odľahčiť situáciu však môžu seriály, v ktorých hlavný prím hrá práve rodina. Predstavte si, že by ste sa ocitli v karanténe práve s niektorou rodinou z nasledujúcich seriálov.