LOS ANGELES - Americký spevák, skladateľ a klavirista Lionel Richie zvažuje, že znovu nahrá charitatívnu skladbu We Are the World, ktorú venuje na boj proti pandémii nového koronavírusu. "Čo sa stalo v Číne, v Európe, prišlo sem. Ak nezachránime našich bratov tam, príde to domov. Sme to my všetci. Všetci sme v tom spoločne," vyjadril sa 70-ročný interpret pre magazín People.