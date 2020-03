VIDEO Ich spolupráce boli legendárne: Snoop Dogg v rozhovore odhalil, čo ho počas života naučil 2Pac

NEW YORK - Bude to už 24 rokov, odkedy nás opustila obrovská legenda rapu, 2Pac. Jeho kolegovia o ňom neustále hovoria, a to dokonca v superlatívoch. Niet sa čomu čudovať, keďže počas rokov jeho najväčšej slávy mu nemohol takmer nikto konkurovať. V nedávnom rozhovore sa moderátor pýtal Snoop Dogga, ktorý bol so spomínaným raperom dobrý kamarát a mali niekoľko spoluprác, čo sa od svojho kamaráta a hudobnej legendy naučil.