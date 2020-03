LONDÝN - Uplynuli iba dva týždne od zverejnenia nového videoklipu kapely Coldplay ku skladbe Champion of the World a formácia okolo Chrisa Martina prichádza s ďalšou novinkou. Vo štvrtok 12. marca predstavili hudobníci z Veľkej Británie videoklip Trouble in Town, inšpirovaný svetoznámou novelou Georgea Orwella Zvieracia farma.