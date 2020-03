BRATISLAVA - Film Aquaman sa po svojom vydaní v roku 2018 stal najväčším filmom DC v histórii a takmer každého prekvapil. Množstvo fanúšikov sa už nevie dočkať, kedy sa odohrá pokračovanie. V súčasnosti už vieme, kedy by malo mať premiéru, no to, čo nás presne čaká, stále zahaľuje rúško tajomstva.