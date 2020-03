BRATISLAVA - Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez bola smutná, keď ju tento rok nenominovali na Oscara za film Zlatokopky (2019), a mala pocit, že každého sklamala. Päťdesiatročná umelkyňa, ktorá si v snímke zahrala striptérku Ramonu Vega, to povedala počas zastávky turné 2020 Vision: Your Life In Focus moderátorky Oprah Winfrey v kalifornskom Inglewoode.