Demi Lovato otvorene: 6 rokov triezva a potom... Táto krutá poznámka ju opäť dohnala k alkoholu!

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že Demi Lovato (27) mala problémy s alkoholom a v lete 2018 sa predávkovala drogami. Teraz po prvý raz prehovorila o tom, čo k tomu viedlo. V šou Ellen DeGeneres prezradila presné slová, ktoré ju zlomili a doviedli po šiestich rokoch abstinencie opäť do baru.

Demi Lovato musela riešiť problémy s alkoholom v naozaj nízkom veku. K tejto téme sa vrátila vo štvrtok v šou Ellen DeGeneres. „Na úvod musím povedať, že som sa stala abstinentom ako 19-ročná. Teda vo veku, keď som ešte legálne ani nesmela piť alkohol,” uviedla speváčka.

Roky abstinovala, no so slávou boli spojené ďalšie problémy a ona sa cítila stále horšie. A v hlave jej vyvstala otázka: „Šesť rokov abstinujem, no cítim sa mizerne. Dokonca horšie, ako keď som pila. Prečo teda zostávam triezva?”

Zdroj: Youtube/TheEllenShow

Mladá umelkyňa sa preto obrátila na svoj tím a hľadala pomoc. Lenže ľudia, ktorými sa v minulosti obklopovala, pre ňu nemali pochopenie. Odbili ju pomerne kruto. „Reagovali štýlom – Si veľmi sebecká. Nezničila by si len seba, ale aj nás,” prezradila Demi.

Namiesto chápavého prístupu a poskytnutia odbornej pomoci dostala odpoveď, ktorá v nej prebudila staré rany z čias, keď ju opustil otec, ktorý bol tiež závislý od alkoholu. Podľa speváčky jej tím stavil na jej strach z opustenia a z toho, že zostane sama. Lenže zafungovalo to presne opačne. Ona sa už opustená cítila. „V tú noc som išla na párty a bolo tam všeličo a len o tri mesiace neskôr som skončila predávkovaná v nemocnici,” povedala Lovato pred kamerami.

Zdroj: Youtube/TheEllenShow

Podľa medializovaných informácií vtedy užila fentanyl, ktorý je silnejší než heroín. Táto návyková látka vraj v minulosti zabila aj legendárneho speváka Princea.