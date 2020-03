Brat Megan Markle zúri: Bez práce a strechy nad hlavou... kvôli sestre!

Mať v rodine niekoho slávne nemusí byť vždy výhra. Aspoň to tvrdí nevlastný brat Meghan Markle, ktorý momentálne prežíva ťažkú životnú etapu. Prišiel o prácu a údajne si nevie nájsť nové zamestnanie práve preto, že si ho ľudia spájajú s vojvodkyňou. Thomas dokonca zvažuje aj možnosť, že si priezvisko zmení, aby sa tak zbavil jeho "prekliatia".

„Byť spájaný s Meghan ma takmer zničilo,” povedal Tom pre austrálsky magazín New Idea. I keď so sestrou nehovoril od jej svadby v roku 2018, podľa neho práve ona môže za väčšinu jeho problémov. Okrem ťažkostí nájsť si prácu Tom tvrdí, že v poslednom roku ho trápili depresie. V minulosti mal mať i opletačky s alkoholom a dokonca ho zatkla polícia za domáce násilie a vyhrážanie sa so zbraňou svojej partnerke Darlene (39).

Tom Markle obviňuje Meghan Markle zo svojej zlej životnej situácie. Zdroj: Facebook T.M.

Kvôli zlej finančnej situácii a rozchodu so svojou snúbenicou sa Meghanin brat ocitol bez strechy nad hlavou. „Som bezdomovec a mohol som teraz byť pod mostom a s kartónovým nápisom žobrať o peniaze, no našťastie ma prichýlila mama,” priznal 53-ročný Thomas, ktorý sa živil ako sklenár.

Tom Markle stratil prácu, snúbenicu i domov. Údajne kvôli rodinnému spojeniu s Meghan Markle. Zdroj: Facebook T.M.

Zdá sa však, že Tom si so sebou nevie rady a pomoc očakával práve od svojej vplyvnej sestry. „Meghan mi mohla pomôcť, alebo poveriť niekoho v paláci, aby mi pomohol,” sťažuje sa Tom.

Tiež tvrdí, že je poriadne nefér, že on i jeho rodina sú obviňovaní z toho, že sa na Meghan snažia priživiť. Faktom však je, že Tom ani jeho otec Thomas Markle starší, sa médiám nevyhýbajú a takmer to vyzerá, akoby o pozornosť, naopak, žiadali.

Ťažké srdce na Meghan má aj jej otec, ktorý taktiež rád komunikuje s médiami. Zdroj: Profimedia