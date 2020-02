Na každý deň iný štýl: Módna blogerka Song of Style ti ukáže, ako byť vždy za hviezdu ulíc

LOS ANGELES - #Hovorí si Song of Style a na Instagrame má 5,5-milióna followerov. Reč je o tridsaťdva ročnej americkej bloggerke Aimee Song, ktorá má na svojej stránke songofstyle.com 2-milióny zhliadnutí mesačne. Taktiež vytvorila svoju vlastnú kolekciu šperkov Song of Style a kolekciu oblečenia Two Songs. Okrem toho je tiež veľvyslankyňou módy pre spoločnosti Chloe, Giorgio Armani Beauty, Dior a Revolve. Ďalej spolupracovala so svetoznámymi značkami ako True Religion a Levi’s.