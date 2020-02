Pestúnka Fran po rokoch: FOTO Toto že sú oni? Niektorých hercov nespoznáte! Ťažký osud a nové cesty

LOS ANGELES - Čas nezastaví nikto z nás. Napriek tomu, že si našich hrdinov z obľúbených seriálov pamätáme rovnako, aj oni starnú a ich životy sa uberajú často úplne iným smerom. To isté platí aj pre Pestúnku Fran a jej hlavných hrdinov. Fran Drescher má dnes síce po 60-ke, no vyzerá vynikajúco, Charles Shaugnessy sa venuje svojej rodine, Daniel Davis hrá vo svojom milovanom divadle a Lauren Lane sa na to vykašľala a učí.