Obaja hlavní hrdinovia z filmu Star is Born chceli, aby ľudia uverili, že sú zamilovaní

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Je to oficiálne. No nie je to Bradley Cooper ako mnohí predpovedali. Novým priateľom speváčky Lady Gaga je tento muž, s ktorým vzťah už potvrdila na verejnosti a vyzerá veľmi zamilovane. Aké sú jeho kvality, pre ktoré by im to mohlo vyjsť?