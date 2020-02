PRAHA - Legendárna kapela Rage Against the Machine v minulom roku opäť obnovila svoje fungovanie a okamžite sa objavili špekulácie, či sa vráti aj na koncertné pódiá. Teraz kapela všetkým pochybnostiam urobila koniec - ohlásila svetové turné. V rámci európskych zastávok sa 8. septembra vráti do Prahy, o dva dni neskôr navštívi Tauron Arenu v Krakove a 12. septembra viedenskú Stadthalle.