Priatelia

Zdroj: hashtag.sk

NEW YORK - Nedávno zaplavili internet fámy o tom, že sa tento legendárny seriál opäť vráti na obrazovky. Naklonení tomu boli aj samotní herci, no vyššie kompetentní to rázne odmietli. Vraj by nové epizódy alebo iný formát mohol pokaziť celé čaro, ktoré na Priateľoch tak milujeme.