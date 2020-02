BRATISLAVA - Americká herečka a tanečnica Jenna Dewan je rada tehotná. A to aj napriek ťažkostiam, ktoré tehotenstvo sprevádzajú, ako napríklad nevoľnosť. Rodáčka z Hartfordu v Connecticute, ktorá v súčasnosti čaká svoje druhé dieťa, to prezradila v podcaste He Said, Ella Dijo Erica Wintera a Roselyn Sánchez.