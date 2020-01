WASHINGTON - Americkú speváčku Halsey ešte pred pár rokmi v našich končinách nikto nepoznal. Nebyť toho, že sa ocitla v správnom čase na správnom mieste, tak by to možno ani dnes nebolo inak. Všetko však v jej prípade zmenila spolupráca s dídžejským duom The Chainsmokers na hite Closer či s kanadským spevákom Justinom Bieberom.