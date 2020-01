BRATISLAVA - Po albumoch prinášame tradične ešte jedno obhliadnutie za uplynulým rokom v podobe článku o skladbách, ktoré v nás najviac zarezonovali. Každý z piatich redaktorov, ktorí sa do výberu zapojili, vyberal podľa svojho vlastného uváženia a vkusu ľubovoľný počet skladieb (zadanie bolo 10, no nie každému to vyšlo).