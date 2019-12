LONDÝN - Je to už nejaký ten čas, čo bola natočená posledná časť obľúbenej série o Harry Potterovi. Preto stačí len obyčajná zmienka alebo fotografia, aby to rozpútalo medzi fanúšikmi šialenstvo. Tentoraz sa o to postaral predstaviteľ Draca Malfoya, Tom Felton, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografie s hviezdami Harryho Pottera.