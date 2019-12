Ashley sa od Kiry, svojej trénerky, dozvedela aj o mýtoch, ktoré nesmie brať vážne

Zdroj: instagram.com/ashleygraham/

NEW YORK - Celebritná trénerka nielen plus size modelky Ashley Graham, Kira Stokes má viac než 25-ročné skúsenosti v oblasti fitness a je známa cez svoj intenzívny tréning zameraný na formu. Má čoraz populárnejší Instagram plný rád a tipov. Teraz vám však prezradí aj niekoľko mýtov, ktorým veríme a nemali by sme.