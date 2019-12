LOS ANGELES - Malí, ale šikovní a slávni! Reč je o mužských hereckých talentoch, ktorým príroda nenadelila lichotivú výšku, ale za to dostali do vienka poriadnu dávku talentu. Pozrite sa s nami, ktoré obľúbené hviezdy patria k tým najnižším a ako to majú s partnerkami.