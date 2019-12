Taylor Swift je ženou desaťročia: Vo svojom prejave na oceňovaní hovorila o kritike aj o Lane Del Rey

LOS ANGELES - Vo svete hudby je len málo mien, ktoré by rezonovali tak veľmi ako meno Talyor Swift. Talyor počas posledného desaťročia odchádzala z mnohých oceňovaní s viacerými cenami a mnohým ľuďom sa páčilo takmer všetko, čo Taylor vydala. Často nezáležalo na tom, či to boli pesničky o rozchodoch, party piesne alebo songy, v ktorých svojským spôsobom odpovedala na kritiku. Práve to ocenil aj magazín Billboard a v rámci oceňovania Women in music 2019 sa rozhodli vybrať niekoľko žien, ktoré zmenili hudobnú scénu. Medzi ocenenými nechýbala napríklad Billie Eilish, ktorá sa stala ženou roka. Ženou dekády sa však stala práve kritizovaná a milovaná Taylor.