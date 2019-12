René Auberjonois

Zdroj: SITA/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

LOS ANGELES - Vo veku 79 rokov zomrel americký herec René Auberjonois, známy najmä ako Odo zo sci-fi série Star Trek: Stanica Deep Space Nine (1993 - 1999). Rodák z New Yorku skonal v nedeľu vo svojom dome v Los Angeles v dôsledku metastázujúcej rakoviny pľúc, informoval agentúru The Associated Press jeho syn Remy-Luc Auberjonois.