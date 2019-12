KALIFORNIA - Katy Perry síce v poslednej dobe vydáva jeden singel za druhým, no žiaden z nich nezaznamenal ani zďaleka taký úspech, na aký bola táto speváčka dlhé roky zvyknutá. Zdá sa, že si je toho vedomá a minimálne jej vydavateľstvu to určite nie je ľahostajné. Možno aj z toho dôvodu Katy strategicky po roku opäť vyťahuje vianočný singel Cozy Little Christmas.