Kontroverzný prejav Borata: VIDEO Keby Hitler žil, na Facebooku by mu prešlo všetko!

LONDÝN - Keby Facebook existoval v 30. rokoch, mohol by tam nacistický vodca Adolf Hitler pomocou sociálnych sietí propagovať svoje antisemitské názory. Aj týmto výrokom vo štvrtok kritizoval uvedenú platformu britský herec Sacha Baron Cohen počas prejavu v New Yorku, ktorý si všimli médiá z celého sveta. Komik sa popri Facebooku oprel aj do ďalších technologických gigantov, tieto firmy podľa neho spoločne tvoria "najväčšiu propagandistickú mašinériu v dejinách".