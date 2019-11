SYDNEY - Austrálska raperka Iggy Azalea tento rok nabrala druhý dych. V lete po päťročných prieťahoch konečne vydala svoj druhý album In My Defense, no už po pár mesiacoch prichádza s novou EP nahrávkou Wicked Lips, z ktorej ako prvý singel ponúkla pieseň Lola s mladou britskou speváčkou Alice Chater.