LOS ANGELES - Comeback Seleny Gomez dopadol na výbornú. So svojím novým singlom Lose You To Love Me, ktorý sme vám spolu s ďalšou novinkou Look At Her Now, predstavili koncom októbra, sa jej prvýkrát v kariére podarilo dostať na vrchol amerického singlového rebríčku Billboard Hot 100. Druhý spomínaný singel štartuje na 27. priečke a zrejme pôjde ešte vyššie.