LOS ANGELES - Veľkým objavom posledných mesiacov je minimálne na americkom hudobnom trhu speváčka a raperka Lizzo. Tá síce vydala už tri albumy, no na prvé väčšie úspechy si počkala pomerne dlho. Singlový rebríček Billboard Hot 100 sa jej až v tomto roku podarilo dobyť so skladbou Truth Hurts. Tá pritom vyšla už v roku 2017, no až tento rok strávila sedem týždňov na vrchole.