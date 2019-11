NEW YORK - Nedávno síce ešte vonkajšie teploty presahovali 20 stupňov, no skutočne sa ani nenazdáme a opäť sú tu Vianoce. Spoľahlivo nám to vždy pripomenie nielen sortiment v čoraz preplnenejších obchodoch, ale aj americká speváčka Mariah Carey s jej megahitom All I Want For Christmas Is You, ktorému sa v predvianočnom období skrátka nevyhnete. Jeho sláva trvá už 25 rokov.