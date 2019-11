Marquita

Zdroj: hashtag.sk

NEW YORK - Trend krásy je neúprosný. Aj keď sa mnohí búria a snažia sa presadiť „normálnu“ ženskú postavu, potrvá ešte dlho, kým to budú akceptovať nielen módni návrhári. Jean Paul Gaultier ale patrí k tým, ktorí sa neboja do svojich módnych show zavolať aj plus size modelky, ako napríklad Marquitu Pring.