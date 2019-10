LONDÝN - Polemík o tom, ako by vyzerala rocková hudba nebyť britskej scény, už bolo mnoho. Ťažko môže niekto namietať, že čo sa týka rocku, práve Veľkej Británii patrí svetové prvenstvo. No po novom sa už podsúva aj otázka, ako by dnes vyzerala samotná britská rocková scéna bez bratov Gallagherovcov. Po Noelovi si totiž na svoje konto pripísal druhý sólový počin aj Liam - a opäť je to poriadna "jízda".