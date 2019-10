LOS ANGELES - Zdá sa, že Meghan Trainor konečne dala zbohom infantilným textom a videám a našla samú seba. V roku 2014 sa jej síce vďaka hitu All About That Bass podarilo zabodovať vo svetových hudobných rebríčkoch, od tej doby však svoj úspech v takom výraznom merítku nezopakovala. Podarí sa jej to s novinkou Wave?