BRATISLAVA - História kinematografie pozná množstvo fantastických filmov, ktoré sa dočkali Oscara za najlepší film. No a potom existujú filmy, ktoré sú síce touto cenou ovešané, no rozhodne si ju zaslúžil niekto iný. A toto je článok presne o nich. Nechápte nás zle, ide často o vynikajúce filmy, no ich kontroverzia je spojená s tým, že ocenenie získali na úkor omnoho lepších a kvalitnejších počinov.