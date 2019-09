LOS ANGELES - Chytiť raz za čas nervy je jedna vec, no nezvládať svoj hnev, vybuchnúť v rôznych situáciách, pričom si to odnesú nevinní - to je už iná káva. Tieto hviezdy, hoci sa to nezdá, majú veľký problém so zvládaním hnevu a neraz to poriadne prehnali.