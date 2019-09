Nedávno oslávila modelka Kaia Gerber svoje 18-te narodeniny a to v skutočne odvážnom outfite

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Nedávno oslávila modelka Kaia Gerber svoje 18-te narodeniny a to v skutočne odvážnom outfite. Ten okato pripomínal outfit jej mamy Cindy Crawford z roku 1990. Nebolo to však prvýkrát, kedy sa nechala Kaia inšpirovať outfitom svojej slávnej mamy.