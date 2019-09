KODAŇ - Zvrátená myseľ, ktorá nemá problém natočiť to najnechutnejšie, čo vieme nájsť v kinematografii. Feťák, voľnomyšlienkár a svojho času aj persona non grata na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. To je len niekoľko označení, s ktorými častovali dánskeho režiséra Larsa von Triera. Aby ste však mohli chápať jeho, povedzme "inú" tvorbu, musíte najprv chápať jeho životnú cestu.