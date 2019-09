LONDÝN - Fanúšikovia legendárnej anglickej rockovej skupiny The Who sa po dlhých rokoch dočkajú nového albumu. Novinka s jednoduchým názvom Who sa dostane na trh 22. novembra a ponúkne jedenásť skladieb, z ktorých už kapela zverejnila prvý singel Ball and Chain spolu s pestrofarebným lyric videom.