NEW YORK - Presne pred 50 rokmi, od 15. do 18. augusta 1969, sa konal v americkom meste Bethel v štáte New York prvý ročník dnes už legendárneho a nenapodobiteľného hudobného festivalu Woodstock. Vyše pol milióna ľudí z rôznych spoločenských vrstiev zažilo štyri neobyčajné dni.