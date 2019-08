LOS ANGELES - Má 72, no posledných minimálne 20 rokov vyzerá akoby sa ho starnutie vôbec netýkalo. Pritom počas divokých 60-tych a 70-tych rokov by asi nikoho neprekvapilo, keby sa Iggy Pop do rockového neba pobral mladý. Prežil však mnohých svojich generačných súputníkov, stále je "v hre" a ochutnávkami nového albumu Free dokazuje, že má čo povedať.