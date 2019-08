LONDÝN - Britská popová hviezda Rita Ora ani po skončení svojho úspešného svetového Phoenix Tour nezaháľa a naďalej propaguje svoj rovnomenný album. Už dávno sa ukázalo, že dlhoročné čakanie na jej druhú študiovku stálo za to a potvrdzuje to každým ďalším videoklipom. New Look je v poradí už šiestym singlom z úspešnej nahrávky.