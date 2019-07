Iba 16-ročný chlapec vyhral svetový turnaj vo Fortnite: Domov si odnáša šialené 3 milióny dolárov

NEW YORK - Žijeme v, povedzme, zaujímavej dobe, kde si ľudia dokážu zarobiť slušnú sumu peňazí za hranie hier. Za posledné dva roky si získala mimoriadne veľkú popularitu hra Fortnite, ktorú denne hrajú milióny ľudí po celom svete. Predstavená bola ešte v roku 2017, no prekvapivo vtedy neoslovila takmer nikoho. Až keď sa do nej poriadne „zahryzli“ vývojári a predstavili Battle Royale, ktorým si štúdio Epic Games zaručilo svetovú popularitu.